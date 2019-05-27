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Нет шансов: о столетнем разрыве в развитии Москвы и крупных городов

Экономика

Чтобы крупные российские города смогли догнать Москву по уровню экономики, нужно давать регионам больше самостоятельности, считает эксперт

Нет шансов: о столетнем разрыве в развитии Москвы и крупных городов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Москва

Москва, 27 мая 2019, 15:11 — REGNUM  У крупных городов нет шансов догнать Москву по уровню развития не то что через 100 лет — никогда, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги исследования Центра городской экономики КБ «Стрелка», он пояснил:

«Вопрос о развитии крупных городов — это вопрос о развитии страны в целом. Возможно, следовало бы привязывать регионы к «региональным столицам», по несколько краев и областей к одному «миллионнику».Ну и, конечно, давать регионам больше самостоятельности, финансовой прежде всего. Вот в этом случае у крупных городов есть шанс потягаться со столицами. Но это, конечно, фантазии, ведь централизация и концентрация власти в одном месте — это основополагающий сегодня принцип. А где власть, там и деньги, а где деньги — там и развитие.

Поэтому у крупных городов нет шансов догнать столицу не то что через 100 лет — никогда. А если централизация будет ослабевать (вопрос, хорошо это или плохо для страны), тогда придет время Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара… У них для развития есть все ресурсы — кроме главного, который только у Москвы».

Напомним, ранее в РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» сообщили, что с учётом динамики развития российских городов, наблюдавшейся в 2010—2017 годах, среднему российскому «миллионнику» потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву в развитии.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупные города РФ догонят Москву по уровню экономики через 100 лет — СМИ

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Экономика Москвы
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