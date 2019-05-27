«Западут» или проигнорируют: сбор пустых бутылок

Москва, , 14:50 — REGNUM В ситуации со сдачей бутылок речь пока идет лишь о детальном исследовании данного вопроса и проработке целесообразности проведения соответствующего эксперимента. Надо понимать, что если такой эксперимент будет признан полезным, то для начала его надо провести, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

После проведения эксперимента нужно систематизировать и обработать результаты, на основании которых должны быть разработаны предложения по созданию механизма реализации этой идеи. И только после проработки соответствующих механизмов и разработке соответствующей документации может появиться законопроект, который после необходимых (и не факт, что быстрых) уточнений и согласований будет принят. То есть до даты, когда у населения станут принимать в розничных сетях и иных продуктовых магазинах стеклянную и полимерную тару, может оказаться еще очень далеко.

«С другой стороны, не следует сбрасывать со счетов и опыт, относящийся еще ко временам СССР, когда стеклянные бутылки из-под молока, молочной продукции, пива или даже маленькие баночки из-под майонеза принимались от населения повсеместно, что позволяло и гражданам страны вернуть часть затрат, понесенных при покупке продукции в стеклянной таре, и отечественному производству стеклотары обеспечить необходимые объемы выпуска бутылок самого разного назначения за счет сдачи населением использованной тары», — пояснил эксперт.

Открытым остается вопрос, насколько граждане России готовы сортировать, мыть (а это почти наверняка будет обязательным требованием, как и в советские времена, когда стеклотара принималась магазинами только в чистом виде) и нести в магазин использованные бутылки и прочие емкости при условии, что стоимость «усредненной» бутылки сейчас оценивается экспертами примерно в 6 рублей, а значительная часть покупок совершается людьми или спонтанно, или по дороге с работы (на работу), то есть когда у человека точно нет с собой использованной им ранее стеклянной или полимерной тары.

«Вполне может оказаться, что значительная часть жителей России просто проигнорирует этот сервис и он окажется востребован в основном асоциальной частью населения, собирающей посуду исключительно с целью получения дохода (речь в первую очередь о лицах без определенного места жительства, алкоголиках и лицах, не имеющих устойчивого дохода)», — высказал свою точку зрения Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи стеклотары в магазин.

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