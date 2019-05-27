В России в апреле выросли продажи новых китайских авто — СМИ

Москва, , 14:44 — REGNUM В России в апреле 2019 года было продано на 4% больше автомобилей китайских брендов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за апрель 2019 года было реализовано 3 098 машин китайских марок.

При этом за период с января по апрель 2019 года в России продали 10 098 единиц новых китайских авто. Этот результат на 1% больше, чем в 2018 году.

Лидером продаж в апреле стали машины бренда Geely. Их приобрели 786 российских автолюбителей, что в 3,6 раза больше результата прошлого года.

Второе место занимают автомобили компании Haval. Их было продано 603 единицы. Этот результат в 2,9 раза выше прошлогоднего.

Четвёртую строчку заняли авто бренда DFM. Далее идут Changan и Brilliance.

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