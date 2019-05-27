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В Ярославле акционируют муниципальную похоронную службу

Экономика

Возможно, предприятие будет продано

В Ярославле акционируют муниципальную похоронную службу
Мэрия Ярославля

Ярославль, 27 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о приватизации МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в форме акционирования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в пояснительной записке к документу, решение об этом принято балансовой комиссией (аналог совета директоров для муниципальных предприятий) «с целью повышения конкурентоспособности предприятия на рынке похоронных услуг».

Как сообщает источник ИА REGNUM, близкий к органам городской власти, предприятие может быть продано. Сейчас МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» занимается организацией похорон как коммерческое предприятие и занимает около 30% рынка в городе. МУП традиционно работает с прибылью.

Проект решения уже поддержали депутаты комиссии по экономике и развитию города.

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