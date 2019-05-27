Чистая прибыль «Россетей» в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 23%

Москва, , 14:23 — REGNUM Объём чистой прибыли, полученной компанией «Россети» по итогам работы в первом квартале 2019 года, составил по международным стандартам финансовой отчетности 40,8 млрд рублей, что на 22,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба компании.

Вместе с тем выручка «Россетей» в отчётном периоде составила 265,5 млрд рублей против 260,3 млрд рублей за первый квартал 2018 года. Показатель EBIDTA составил 95 млрд рублей, что на 20,9% выше уровня января-марта прошлого года.

«Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад», — прокомментировал полученные результаты генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Он добавил, что компания продолжит реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли России.

Читайте также: «Россети» направят на программы эксплуатации и ремонта 70 млрд рублей