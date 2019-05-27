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В Пермь с нарушением графика завершилась поставка новых автобусов

Экономика

Последняя партия брендированных транспортных средств поступила 27 мая, хотя согласно условиям контракта, все новые автобусы должны быть поставлены в краевую столицу не позднее 20 апреля

Пермь, 27 мая 2019, 14:12 — REGNUM  В Пермь поступила последняя партия новых автобусов, приобретенных в рамках контракта. 10 из 85 автобусов Volgabus прибыли в столицу региона сегодня, 27 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Сейчас идет процесс установки дополнительного оборудования.

По данным городского департамента дорог и транспорта, на сегодняшний день полностью приняты 58 автобусов. Автобусы выходят на линию с системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.

«Окончательный расчет с поставщиком за поставленные автобусы будет произведен только после завершения приемки подвижного состава специальной комиссией. Сумма выплаты будет определена с учетом неустойки, предусмотренной условиями контракта, общая сумма которой будет начислена после завершения работы приемочной комиссии», — отметили в горадминистрации.

Напомним, в Перми внедряют новую транспортную модель. В рамках проекта в 2018 году мэрия объявила два аукциона на поставку 85 автобусов на газовом и дизельном топливе. С 1 мая в городе начали поэтапную ликвидацию троллейбусов, с этого времени на линии начали выпускать новые брендированные автобусы. Наружное оформление автобусов представлено в красном цвете с элементами пермского звериного стиля в белом цвете.

Примечательно, что исполнение контракта на поставку новых автобусов оказалось проблематичным. Поставщик сорвал срок поставки, оговоренный условиями договора — не позднее 20 апреля. В середине месяца чиновники признали, что поставщик нарушает график поставок, и заявили о претензионной работе.

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