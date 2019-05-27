«Евраз» раскрыл подробности освоения Собственно-Качканарского месторождения

Москва, , 14:10 — REGNUM Объём инвестиций в реализацию первого этапа освоения Собственно-Качканарского месторождения (Свердловская область) титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия составит 6,4 млрд рублей, сообщает 27 мая пресс-служба холдинга «Евраз».

По плану холдинга промышленная добыча руды из нового карьера начнётся в первом квартале 2021 года. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке месторождения в регионе появится 135 новых рабочих мест.

«Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн тонн в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение», — сообщил вице-президент «Евраза» Денис Новоженов.

Он добавил, что запуск карьера гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона — Нижнетагильскому металлургическому комбинату.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в пяти километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера месторождения составляет шесть километров, ширина — до четырёх километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Предполагается, что запасов руды на месторождении при потребности предприятия в 60 млн тонн в год хватит более чем на 100 лет.

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