Китайская экспансия в Поволжье

Наталия Николаева, , 16:27 — REGNUM

Китай, который в условиях ужесточения санкций и складывающейся мировой обстановки становится одним из стратегических партнёров России, стремительно завоёвывает новые рынки в регионах, в том числе в Поволжье. Особое внимание к сотрудничеству в этом году связано со знаковым событием: Россия и Китай отмечают 70-летие с момента установления между странами дипломатических отношений. Кроме того, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Президент России Владимир Путин констатировал в апреле, что «наши страны подошли к юбилею с лучшими отношениями за всю историю». Объём российско-китайской торговли по итогам 2018 года вырос на 24,5% и впервые в истории превысил $100 млрд. Активную роль в этом процессе играют межрегиональные связи России и Китая.

В Поволжье это сотрудничество вылилось в формат «Волга — Янцзы», объединивший 14 регионов Поволжья и шесть провинций Китая — это субъекты, которые расположены в глубине национальных территорий. Партнёрские отношения стали стремительно развиваться с 2013 года по договорённости между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем не все инвестиционные проекты на территориях Поволжья встречают понимание и поддержку жителей. Хотя это частности, нежели какая-то тенденция. В Ульяновской области, например, дачники выступили против строительства нового цементного завода в Теренгульском районе. В Чувашии протестные настроения вызвали планы китайского инвестора реализовать часть аграрного проекта в Моргаушском районе — тогда даже для региональных властей стал неожиданностью выкуп земель в данном муниципалитете, так как предлагались другие районы. «Негативную ауру» вызвал даже не сам инвестор (а им выступает китайская компания), а тот информационный шлейф, оставшийся после неудачного опыта в ряде других регионов, где после китайских «инвесторов» на землях оставался «превращенный пестицидами в труху гумусный слой». Что касается сельскохозяйственных направлений, то в контексте сотрудничества их очень много и многие из них сводятся к экспорту в Китай продукции, выращенной местными производителями.

В настоящее время подписано много различных соглашений, но часть из них носит рамочный характер. На что обратили внимание и губернаторы. Так, глава Марий Эл Александр Евстифеев заметил, что «рамочные соглашения — это хорошо», но нужны «конкретные правоотношения, договорные, с конкретными правами и обязанностями». Между тем мощно развивается сотрудничество между вузами, культурно-гуманитарное взаимодействие, большие планы у обеих сторон в части туризма. В регионах Поволжья (например, в Чувашии, Самарской области и Башкирии) в образовательных учреждениях стали изучать китайский язык.

По Волге из Казани в Чебоксары

Очередные итоги работы были подведены на минувшей неделе в Чебоксарах в рамках третьего совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы»: партнёрами регионов Поволжья являются провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. В Чувашию делегация во главе с членом Государственного совета КНР господином Ван Юном прибыла из Казани, где накануне встречалась с главой Татарии Рустамом Миннихановым и посетила ряд предприятий республики — ПАО «КамАЗ», завод по производству бытовой техники «Хайер», Казанский вертолетный завод.

Примечательно, что в Чебоксары они прибыли по Волге, которая в этом году из-за низкой воды катастрофически обмелела. Это обсуждали между собой и журналисты, которых пригласили аж за два часа до заседания, поднимая проблемы недостроенного Чебоксарского водохранилища и вопросы судоходства. Зависть у регионов Средней Волги вызвало заявление представителей самарского правительства на пленарном заседании о том, что регион «традиционно занимает первое место в стране по объёму перевозок речным транспортом». В Татарии, например, из-за обмеления реки отменяют туристические теплоходы. О дефиците воды напоминало и отсутствие воды в пресс-центре, а на кофе-брейке журналистам отказали и в кофе.

Между тем на пленарном заседании в Чебоксарах констатировали большой рост торгового оборота между сторонами. Господин Ван Юн сообщил, что в 2018 году товарооборот между регионами Верхнего и Среднего течения Янцзы и Россией составил примерно $5 млрд с ростом 30%, что «опередило рост двусторонней торговли между Китаем и Россией», при этом «для отдельных провинций» этот показатель превысил 80%. По его словам, «много компаний этого региона КНР открыли свой бизнес в ПФО». Другие детали выступления высокого гостя остались доступны его соотечественникам и небольшой части журналистов, которым удалось заполучить аппараты для прослушивания перевода с китайского языка или найти место возле двух переводчиков.

В регионах Поволжья Китай стал входить в топ-3 стран — торговых партнёров. Значительную часть экспорта составляет продукция сельского хозяйства и удобрения, импортируется оборудование, электроника, средства транспорта. Перечень приоритетов инвестиционного сотрудничества состоит из 13 проектов в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительных материалов, машин и оборудования, металлургическом производстве, лесопереработке и логистике. В стадии проработки — 57 инвестиционных проектов. В числе перспективных считаются проекты в транспортной сфере, авиации, медицине, информационных технологиях, машиностроении.

Если в 2013 году было три соглашения, то к 2019 году выросло до 38, ещё 15 различных документов о сотрудничестве были подписаны на третьем форуме в Чувашии, плюс «сформирован пакет из 90 новых предложений по реализации гуманитарных мероприятий».

Приволжский полпред Игорь Комаров подчеркнул, что особое значение в формате «Волга-Янцзы» придается отношениям в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Говоря об инвестиционном сотрудничестве, Комаров напомнил, что реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Башкирии и завода по производству инструментальной стали в Марий Эл, создаются сельскохозяйственные парки в Чувашии и Пензенской области, запускается производство по переработке леса в Пермском крае, идет работа по организации прямого грузового железнодорожного маршрута «Пермский край — провинция Цзянси». Провинция Аньхой уже сотрудничает с Нижегородской областью в сфере изготовления специализированных автомобилей на базе шасси «JAC», прорабатывается возможность участия Самарской области как логистического пункта по обслуживанию контейнерных грузов железнодорожного состава «Один пояс — один путь» для поставок продукции в Свободную экономическую зону города Чунцин.

Что регионам Поволжья «в высшей степени интересно»

После кофе-брейка выступили губернаторы четырёх регионов Поволжья и руководители китайских провинций. Первому из губернаторов слово было предоставлено главе Марий Эл Александру Евстифееву. Говоря о сотрудничестве, он выделил два крупных проекта, которые сейчас реализуются на территории республики. Это два завода: по производству облицовочного кирпича и инструментальной стали. Последний возводится в посёлке Юрино с инвестициями в $5 млн, проектной мощностью 5 тыс. тонн в год и «50−70 рабочих мест» — это «деликатное производство», тут же пояснил губернатор, говоря о рабочих местах. Пусконаладочные работы планируется завершить в 2021 году. Кроме того, на заводе будут применены собственные технологии, позволяющие оградить окружающую среду от техногенного воздействия.

«Тема экологической безопасности, сохранения природы для нас очень важна. Могу сказать, что более 60% территорий республики — это леса, поэтому для нас экология в высшей степени актуальна», — подчеркнул Евстифеев.

Среди перспективных направлений глава Марий Эл в первую очередь выделил мясное производство: индекс производства мяса и мясной продукции в регионе составляет 348% от внутренней потребности. По словам Евстифеева, «это одна из тем, которая является абсолютно интересной». Говоря о сотрудничестве, он подчеркнул, что подписанные «рамочные соглашения — это хорошо», но нужны «конкретные правоотношения, договорные, с конкретными правами и обязанностями».

"Когда мы, наконец, будем говорить, что в этих отношениях применяются национальные валюты, а не просто аналоги, американский доллар — в общем, это всё для нас в высшей степени интересно», — заключил глава Марий Эл.

Китай — «особый партнёр» для Пермского края, сообщил глава региона Максим Решетников. По его словам, товарооборот в прошлом году превысил $540 млн, из них $350 млн составил экспорт, где 95% экспорта приходится на удобрения. Также наращивается экспорт древесины, деревообработки. Импорт представлен в основном продукцией машиностроения. В регионе работают 15 компаний с участием китайского капитала, основные направления — торговля машинами и оборудованием, деревообработка.

В релизе пресс-службы пермского губернатора отмечается, что в Чусовом обрабатывают древесину для поставки в Китай. В ближайшее время в Наньчане (Цзянси) на берегу озера Поянху планируют построить «Русскую деревню» из пермской древесины, общий объём инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей. Также в конце прошлого года из Фучжоу в Пермь по железной дороге отправили партию из 16 контейнеров мандаринов и помидоров.

В Самарской области работают 30 компаний с участием китайского инвестора, торговый оборот в прошлом году вырос на 23% и достиг $593 млн. И. о. председателя самарского правительства Виктор Кудряшов констатировал, что Китай является «стратегическим партнёром» для региона, занимая второе место по торговле среди других 153 стран.

«Такие цифры, я думаю, не являются пределом. Мероприятия подобного формата, которые проходят в Чебоксарах, способствуют улучшению гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества. Этому будет также способствовать развитая экономика наших регионов, высокий транзитный потенциал Самарской области. Мы в буквальном смысле скоро станем ещё ближе друг к другу. В соответствии с решением правительства наш регион определён одним из центров прохождения международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай», — сообщил Виктор Кудряшов.

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Среди крупных инвестиционных проектов, которые реализуются с участием китайских компаний, — заводы по производству керамического гранита, производства светодиодной продукции, строительство транспортно-логистического центра, модернизация речного порта. Среди перспективных направлений с учётом того, что Самарская область «входит в десятку экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России», — увеличение поставок сельскохозяйственной и кондитерской продукции, проекты в сфере машиностроения, авиационной промышленности, в медицине, химическом производстве, транспортно-логистической отрасли.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Башкирии Михаил Киреев попросил включить завод по строительству фиброцементных плит в Кумертау (стоимостью 2 млрд рублей, в рамках которого планируется создать 320 рабочих мест) в число приоритетных проектов в Поволжье в рамках сотрудничества в формате «Волга — Янцзы». Из других крупных проектов, которые планируется реализовать в регионе — строительство цементного завода в Сибае (объём инвестиций 13 млрд рублей), экспортно-ориентированное сельскохозяйственное предприятие (объём инвестиций 210 млн рублей) по поставке в Китай зерносмесей.

«Готовы предложить нашим партнёрам для совместной реализации девять новых проектов с общим объёмом инвестиций 7 млрд рублей в сфере сельского хозяйства и строительства», — сказал Киреев.

Закрытые встречи

Остальные губернаторы и делегации были замечены в «закулисной» активности, проводя рабочие встречи с китайскими партнёрами. К примеру, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с лидером китайской провинции Хунань Сюй Дачжэ: два региона сотрудничают более 13 лет, 2019 и 2020 годы станут перекрестными годами дружбы между российским регионом и китайской провинцией. В ходе переговоров главы регионов обсудили возможности дальнейшего наращивания торгового оборота и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямых контактов между деловыми сообществами, объединениями промышленников и предпринимателей.

По данным ульяновских властей, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот возрос на 17,5%, китайская продукция по объёму импорта в Ульяновскую область заняла второе место с динамикой роста в 25%. Большую часть экспорта составляет продукция сельского хозяйства, импортируются оборудование, электроника, средства транспорта.

Сюй Дачжэ также встретился с председателем правительства Удмуртии Владимиром Сушковым, между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. По официальным данным, с 2013 года объем торговли Мордовии и Китая вырос в шесть раз и на сегодняшний день составляет почти треть от общего внешнеторгового товарооборота республики. Основные статьи экспорта: кремниевые мультикристаллические пластины для производства солнечных батарей, кондитерские изделия, древесина и изделия из нее, полупроводниковые приборы, ликероводочная продукция. Китай поставляет промышленное оборудование для производства кабельной продукции, материалы и комплектующие для производства электро-ламповой продукции и полупроводниковых приборов, товары народного потребления. Примером «эффективного сотрудничества» предприятий Мордовии и КНР власти называют проекты в сфере производственной кооперации между компаниями «Хелиос-Ресурс» и «Ренесола» из провинции Сычуань, компаниями «Оптиковолоконные системы» и «Ченжуй Фото Электрик» из города Чунцин.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин встретился с первым заместителем председателя Народного правительства провинции Хубэй Хуаном Чупиным, подписано соглашение о сотрудничестве. По данным нижегородских властей, сегодня Китай — «один из основных внешнеторговых партнёров» региона, «только за I квартал 2019 года товарооборот с Китаем вырос почти на треть (на 31%). Например, нижегородские предприятия поставляли жиры, масла, бумагу и картон. По словам вице-губернатора, потенциал экономического сотрудничества с Китаем «далеко не исчерпан». Среди перспективных направлений сотрудничества — «рост экспорта нижегородской продукции химической промышленности, машиностроения, автомобилестроения, судостроения и продуктов питания». Китайская сторона, в свою очередь, заинтересована в развитии сотрудничества в химической, машиностроительной промышленности, сфере информационных технологий.

Глава кабинета министров Пензенской области Николай Симонов и заместитель губернатора провинции Аньхой господин Чжоу Сиань подписали меморандум о сотрудничестве, а руководители компаний «Русгрейн» и «Asia communication» подписали соглашение об организации экспортных поставок продуктов питания из Пензы в Чунцин. Первая поставка продукции по соглашению запланирована на август 2019 года.

КНР также является «одним из основных» торговых партнеров Кировской области во внешней торговле: доля экспорта по итогам 2018 года составила 4,4% от общего показателя (более 39 млн долларов США). В числе экспортируемых товаров — древесный уголь, котлы, электромашины, органические химические соединения.

Китай занимает 11-е место в рейтинге стран, импортирующих продукцию из Удмуртии. В частности, из Удмуртии в Китай экспортируются пиломатериалы, мебель, крепкий алкоголь, металлы. По итогам I квартала 2019 года экспорт товаров из Удмуртии вырос на 43%. Потенциалом несырьевого экспорта обладают несколько позиций — льноволокно, титан, ДСП, крепкие спиртные напитки, кондитерские изделия с длительным сроком хранения, мороженое, субпродукты, пельмени.

«Рынки Китая масштабны и отличаются широким ассортиментом различных товаров. Они уникальны и тем, что онлайн-торговля превышает оффлайн. В ближайшее время мы совместно с РЭЦ запустим проект по выходу местных предприятий на внутрикитайские маркетплейсы с помощью Харбинской бондовой зоны. Наши предприятия смогут успешно конкурировать на онлайн-полках китайских магазинов», — заявил в Чебоксарах глава Удмуртии Александр Бречалов.

Товарооборот Татарии и КНР по итогам 2018 года увеличился более чем на 10% и достиг $630 млн. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарии построен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», республика работает с Тяньцзинской зоной экономического и технического развития над совместным предприятием для развития 3-й очереди ОЭЗ «Алабуга». Кроме того, китайская корпорация «Хайер» открыла в Татарии завод по выпуску холодильников, идет работа по строительству завода по производству стиральных машин, который планируется запустить в сентябре. На встрече в Казани глава Татарии Рустам Минниханов сообщил, что обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину подписать в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии глав государств соглашение о намерениях по реализации проекта «умного завода» «Хайер».

7

«Китайские иероглифы» в Чувашии

Что касается Чувашии, которая принимала столь престижный форум и высоких гостей, то сравнительно открытым было одно мероприятие — пленарное заседание, где в круг участников, помимо делегаций, были включены журналисты. Главные дискуссии шли на других площадках, ещё более закрытых. В том числе и в отношении многомиллиардного проекта, который сопровождался скандалами и протестами жителей — строительства агропарка. Ход реализации был обсуждён в Доме правительства Чувашии на заседании рабочей группы по реализации инвестиционного проекта ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания».

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По данным минсельхоза Чувашии, в Порецком районе расчищено и обработано 4 тыс. га залежных земель, уже засеяны первые 600 га. За что вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов «поблагодарил китайских коллег», выразив уверенность в том, что, «если будем работать, понимая друг друга, проект будет реализован успешно». На что заместитель губернатора провинции Сычуань Ли Юньцзэ заявил, что «на первом этапе всё идёт нормально». И попросил признать проект приоритетным для Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе. В рамках агропарка планируется разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины, убойного цеха, заводов по производству и переработке овощей, низкотемпературного хранилища, логистического и других складов.

Скандал в Чувашии разразился после того, как стало известно, что один из заводов планируется построить в Моргаушском районе, для чего был выкуплен участок. Тогда возмутились жители района, ситуация стала накаляться. Это стало полной неожиданностью для чувашских властей, которые заявляли, что инвесторы просили участки в Чебоксарском районе для переработки продукции. Вдобавок выяснилось, что проданные в Моргаушском районе участки затрагивают площади, планируемые для выделения многодетным семьям. От планов что-либо построить в Моргаушском районе пришлось отказаться.

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В каком районе предстоит реализовывать планы, не сообщается. Между тем не всё спокойно и в Порецком районе. Как сообщало ИА REGNUM , 7 мая 2019 года в суд на китайскую компанию подало общество «СУ-56». Компания просит взыскать с ответчика 24 872 327 рублей 28 копеек. 13 мая суд принял дело к рассмотрению и назначил заседание на 18 июня. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство «СУ-56» об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 147 362 рублей до рассмотрения спора. Напомним, что ранее в отношении китайской компании подало в суд общество «Руском», потребовав арестовать денежные средства китайского инвестора и взыскать свыше 30 млн рублей в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств по оплате стоимости земельных участков» — суд в удовлетворении заявления отказал.

Отметим, что в рамках деловой программы глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Ли Хуэем. Из скупого релиза следует, что «в ходе встречи между сторонами была достигнута договоренность о проведении презентации Чувашской Республики в Посольстве Китайской Народной Республики в России в июле-августе текущего года».

Высокие гости из Китая также возложили цветы к Вечному огню, посетили кондитерскую фабрику, посмотрели трактор-шоу и побывали в Чувашском национальном музее. В релизе сообщается, что в музее гости отметили «сходство орнамента чувашской вышивки с китайскими иероглифами», проявили большой интерес к экспозиции в честь китаеведа Никиты Бичурина и чувашского просветителя Ивана Яковлева.

«В ходе знакомства с экспозицией, посвящённой Чувашии в советский период времени, господин член Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юн обратил особое внимание на стенд, посвященный пионерскому движению. Он сказал, что члены пионерских отрядов в Китае тоже носят красные галстуки, а также подчеркнул выдающийся вклад специалистов Советского Союза в социалистическое строительство своей страны», — отмечается в сообщении.

На встрече с приволжским полпредом Игорем Комаровым Михаил Игнатьев доложил об «исполнении республиканского бюджета в первом квартале текущего года, отметив увеличение бюджетных поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Была ли на встрече поднята китайская тематика, не сообщается.

По официальным данным, в 2018 году внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией составил $165 млн, увеличившись на треть. Китай занимает первое место среди 100 стран мира — торговых партнеров Чувашии, поставляя почти половину всех завозимых в республику товаров. И в то же время Китай занимает третье место в списке стран, в которые экспортируют свою продукцию товаропроизводители Чувашской Республики.