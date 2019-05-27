Бутылки собирать будут, но за плату

Москва, , 14:06 — REGNUM Ранее в России бутылки от лимонада, шампанского и прочих спиртных напитков можно было сдать в пункты приёма стеклотары и на этом даже можно было заработать. Во всём мире этот процесс судя по всему и не останавливался. Более того в странах, например, Старого Света, как были пункты приёма использованной стеклянной тары, так и остались, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов

«Во всём мире уже давным-давно принято считать, что от использования пластмассовых бутылок и прочей тары огромный вред для природы. Они практически не подлежат какому бы то ни было естественному разложению и просто засоряют окружающую среду. Специально для этого есть определённые пункты приёма и тары из пластмассы. Они собирают вторичные пластмассовые отходы и отправляют их на переработку», — отметил эксперт.

Применительно к стеклотаре, то в большинстве крупных супермаркетов за рубежом есть опция сдачи использованных бутылок из стекла, причём на этом можно заработать денег. Эти бутылки и в СССР, и на данный момент в странах Европейского Союза идут снова на заводы для обработки и использования.

Так что, по его мнению, приняв во внимание, что массы пластмассового мусора и стеклотары в стране уже давно перевалило за все мыслимые и немыслимые пределы, то приёмка такого вторичного сырья — мысль абсолютно здравая, но за даром её ни собирать, ни сдавать не будет, тем более что мировая практика подразумевает именно возмездную основу вторичного сбора — стеклотары и пластмассовых отходов — во всём мире. Если это работает во всём мире значит — это рентабельно и глубокая переработка как минимум пластмассовых отходов даёт экономикам стран, занимающихся переработкой этого сырья, новые и трудовые места и сырьё для дальнейшего использования.

«Если принять на вру утверждение о том, что в Мировой океан ежегодно попадает около 8 млн. тонн пластмассового мусора и прочих отходов, то есть смысл задуматься на тему сбора мусора и на суше. Не удивительно, что «Партия зелёных» бьёт тревогу утверждая, что в пластиковый мусор усугубляет экологические проблемы водной оболочки всей планеты.

Вторят им и океанологи, которые прогнозируют, что уже в ближайшие 5 — 10 лет количество попадающих в мировой океан пластмассовых отходов будет только увеличиваться с текущих 8 — 9 млн тонн до в 10 — 15 тонн, что в результате будет грозить экологической катастрофой. Солидарен с экспертами, призывающими страны и международные организации направлять больше усилий на борьбу с загрязнением окружающей среды», — высказал свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи стеклотары в магазин.

Читайте также: В российских магазинах могут возобновить прием стеклотары