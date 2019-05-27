Понедельник, 27 Мая 2019 года
14:06:05 МСК

Подписано соглашение о выпуске моделей Ravon в России

Экономика

Первыми с конвейера сойдут Chevrolet Malibu и Ravon R2

Москва, 27 мая 2019, 14:05 — REGNUM  Между черкесским заводом Derways и узбекской госкомпанией «Узавтосаноат» подписано соглашение об организации сборочного производства в России. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства Карачаево-Черкесской республики (КЧР).

Первыми собранными моделями в КЧР станут седан Chevrolet Malibu и субкомпактный хэтчбек Ravon R2. Они будут изготовлены на заводе Derways. Проект по организации совместного производства утвержден в рамках договора об экономическом сотрудничестве между РФ и Узбекистаном.

По словам главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова, новое производство будет запущено уже во втором полугодии 2019 года. На текущий момент автопредприятие проходит стадию сертификации производства.

Напомним, завод Derways прекратил свою работу в 2018 году в связи с финансовыми трудностями, из-за которых в РФ было свернуто производство китайских автомобилей Lifan и Chery.

Читайте также: Сборку узбекских автомобилей Ravon начнут в Карачаево-Черкесии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить