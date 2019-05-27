Дефолт для Украины – «плохой ход»

Москва, , 13:50 — REGNUM Дефолт на Украине — это неверный выход. Нужно находить другие выходы из кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит $3,9 млрд. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом $1,4 млрд по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне», — напомнил эксперт.

МВФ — это рыночные фундаменталисты, жесткие монетаристы, их советы очень нравятся банкирам и финансистам. Однако имеют обычно антисоциальную направленность. Россия все это прошла в 90-е годы. Запрет на индексацию зарплат и пенсий, не помогать испытывающим финансовые трудности банкам, в которых сосредоточены вклады населения и т. д. При этом, если страна кредитуется в МВФ, советы фонда обязательны к исполнению.

«Возможно, в словах господина Коломойского и есть доля правды, но считаю, что для Украины дефолт — это плохой ход. Причина проста. Экономическая модернизация Украины зависит от настроения европейского бизнеса. Для модернизации Украине нужно минимум 20 млрд. евро европейских инвестиций в год.

Лучшего способа чтобы испортить отношения с европейским бизнесом, чем объявить дефолт — просто сложно представить. Получится ли модернизация экономики на Украине, сказать сложно. Но даже если да, платить за нее будут простые граждане», — высказал свою точку зрения Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Коломойский заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.

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