Завышенный норматив? В Прикамье пересчитывают плату за накопленный мусор

Пермь, , 13:50 — REGNUM В Пермском крае вступили в силу новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для жителей. Регоператор (ПКУГП «Теплоэнерго») проведет автоматически перерасчет платы для жителей с 1 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве ЖКХ и благоустройства региона.

«Нормативы накопления мусора и общее количество отходов, образующихся в регионе за год (1 млн тонн), были определены по итогам научного исследования. Однако результаты работы «Теплоэнерго» в первом квартале 2019 года показали, что количество коммунальных отходов значительно ниже расчетного показателя. За первый квартал 2019 года «Теплоэнерго» вывез на полигоны порядка 100 тонн мусора», — отметили в ведомстве.

С 24 мая утвержден новый норматив. Он составил 6,7 кг в год на 1 кв. метр общей площади (ранее — 10,6 кг в год на 1 кв. м.) для многоквартирного дома и 149 кг в год на одного проживающего (ранее — 224 кг в год на одного проживающего) — для индивидуальных жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура проверила нормативы мусоронакопления и посчитала их избыточными. Надзорное ведомство внесло представление, согласно требованию которого и были пересмотрены показатели.

Стоит также отметить, что в Прикамье до сих пор окончательно не сформирована база данных по получателем коммунальной услуге (вывоз мусора). Это оказывает влияние на показатель собираемости платежей. За первый квартал 2019 года регоператор казенное унитарное предприятие «Теплоэнерго» получил за услугу по вывозу мусора от населения в общей сложности 122 млн рублей, что составляет 22,5% от плана.

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