В Казахстане планируют дополнительно выделить $34 млн на развитие Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, , 13:49 — REGNUM На развитие Алма-Аты по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет выделено 13 млрд тенге ($34,3 млн). Об этом 27 мая заявил аким (глава) города Бауыржан Байбек на сессии городского маслихата (представительного органа власти), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на выкуп земельных участков для строительства автодорог планируется направить 6 млрд тенге ($15,8 млн). На развитие окраин города и завершение строительства автодорог направят 5,1 млрд тенге ($13,5 млн), отметил Байбек.

Он добавила, что для решения наиболее острых социальных вопросов было оптимизировано 8,6 млрд тенге ($22,7 млн) местного бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку малообеспеченных многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая аким (глава) города Бауыржан Байбек заявил, что на строительство станций метрополитена «Сарыарка», «Достык» в Алма-Ате планируется направить 2 млрд тенге ($5,28 млн). Строительство объектов планируется завершить в 2021 году.

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