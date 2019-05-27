В России разработали инновационную технологию разморозки корпуса скважин

Москва, , 13:38 — REGNUM Антиобледенительную технологию для объектов нефтедобычи разработали и испытали специалисты компании «РН-Пурнефтегаз» (Ямало-Ненецкий АО), сообщает 27 мая пресс-служба «Роснефти».

В новой разработке применяется экзотермический нагреватель — химическая грелка, состоящая из нагревательного картриджа и чехла, который надевается на корпус скважины или на участок трубопровода. Он позволяет производить эффективную разморозку корпуса скважины при температурах до — 60 °C.

Отмечается, что предложенный способ прошёл опытно-промышленные испытания на двух скважинах предприятия. По сравнению традиционным способом, при котором для отогрева применяются парогенераторные установки, время с новой технологией сократилось с 40−60 минут до 5−10 минут, а стоимость операции снизилась в десятки раз.

В 2020 году компания планирует тиражировать технологию на других объектах. Это облегчит труд операторов добычи нефти и газа, сократит время выполнения производственных операций.

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