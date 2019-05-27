Объём промышленного экспорта Москвы вырос на 26 млн долларов

Москва, , 13:36 — REGNUM В Москве объём промышленного экспорта вырос за первый квартал 2019 года на 26 млн долларов, сообщили журналистам 27 мая в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«По итогам 2018 года Москва стала ключевой точкой выхода на внешние рынки — 43,8% совокупного экспортного оборота и более 16% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву. По итогам прошлого года около 11 тысяч столичных компаний-экспортеров отправили свою продукцию в 184 страны», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В первом квартале 2019 года Москва отправила за рубеж продукцию на 5 млрд долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26 млн долларов.

По данным департамента, ключевыми импортёрами столичной продукции стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Алжир. Всего же продукция поставляется в 165 государств.