Понедельник, 27 Мая 2019 года
13:36:23 МСК

Объём промышленного экспорта Москвы вырос на 26 млн долларов

Экономика

Ключевыми импортёрами столичной продукции стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Алжир

Москва, 27 мая 2019, 13:36 — REGNUM  В Москве объём промышленного экспорта вырос за первый квартал 2019 года на 26 млн долларов, сообщили журналистам 27 мая в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«По итогам 2018 года Москва стала ключевой точкой выхода на внешние рынки — 43,8% совокупного экспортного оборота и более 16% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву. По итогам прошлого года около 11 тысяч столичных компаний-экспортеров отправили свою продукцию в 184 страны», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В первом квартале 2019 года Москва отправила за рубеж продукцию на 5 млрд долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26 млн долларов.

По данным департамента, ключевыми импортёрами столичной продукции стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Алжир. Всего же продукция поставляется в 165 государств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить