Сотрудники STX Corporation приняли участие в международной выставке SITDEF

Лима, , 13:38 — REGNUM Представители южнокорейского холдинга STX Corporation приняли участие в международной выставке International Exhibition of Technology for the Defense and Prevention of Disasters 2019 (SITDEF), прошедшей в Перу в период с 16 по 19 мая. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

SITDEF — международная выставка оборонных технологий, организованная министерством обороны Перу.

Известно, что на выставке южнокорейский холдинг организовал большой стенд, на котором представил различную технику, включая военно-морские патрульные катера.

Кроме того, STX Corporation занимает не последнее место на оборонном рынке Латинской Америки. В 2017 и 2018 годах компания получила заказ на строительство четырех военно-морских патрульных катеров для Колумбии и Перу.

Известно, что компании планирует расширить свое производство и начать выпуск 3000 тонных фрегатов, а также бронемашин.