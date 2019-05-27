Миллиарды на новгородских дорогах заработают фирмы из Владимира и Иваново

Великий Новгород, , 13:30 — REGNUM В Новгородской области заключены контракты с победителями аукционов на ремонт и содержание дорог на трёхлетний период — с 2019 по 2021 годы. В пресс-центре правительства региона сообщили, что общая стоимость восьми лотов составила около 7 млрд рублей, при этом во всех из них, как выяснило ИА REGNUM, победитель определён на основании единственной заявки.

Четыре лота общей стоимостью около 3,7 млрд рублей достались ООО «ДСУ-1» из Ивановской области. Контракт на сумму 999,4 млн рублей заключён на дороги в Хвойнинском, Пестовском и Любытинском районах Новгородской области, на сумму 984,8 млн рублей — на дорогу Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи в Чудовском, Маловишерском и Любытинском районах, на сумму около 926,3 млн рублей — на дороги в Валдайском, Окуловском, Демянском, Пестовском районах, ещё на 801 млн рублей — на дороги межмуниципального значения в Окуловском, Любытинском, Боровичском, Валдайском районах Новгородской области.

Три лота на сумму около 2,7 млрд рублей выиграло АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 8» из Владимирской области. С компанией заключены контракт на сумму 984,5 млн рублей на дороги в Батецком, Шимском, Новгородском районах, контракт на сумму около 873,7 млн рублей на дороги в Старорусском, Поддорском, Шимском и Волотовском районах и контракт на сумму около 850 млн рублей — на дороги в Новгородском, Маловишерском, Чудовском, Демянском районах.

Ещё один контракт на 2019−2021 годы — на сумму около 321,7 млн рублей на дороги в Окуловском и Любытинском районах Новгородской области — заключён с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (Санкт-Петербург). Кроме того, контракт на 330,3 млн рублей на работы по содержанию элементов обустройства дорог Новгородской области (ограждения и дорожные знаки, дорожная разметка) выиграло ООО «Новые технологии» из Москвы. Эти компании-победители также были единственными участниками торгов.

Все аукционы проводило государственное областное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

В пресс-центре правительства региона отметили, что все контракты основаны на «принципах жизненного цикла», то есть объединяют в себе различные виды дорожных работ по ремонту и содержанию дорог. Опыт заключения подобных контрактов был применён в Новгородской области впервые.

«Во всех контрактах прописаны требования к использованию материалов и смесей согласно новым национальным стандартам. Уже в текущем году дорожники будут применять щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь типа ЩМА-8, мелкозернистые — А11НН и А16ВН. Такие рецепты смесей будут иметь более жесткую структуру за счёт использования щебня узких фракций, что обеспечит долговечность и износостойкость автомобильных дорог. Кроме того, планируется применять инновационные методы ремонта, в том числе, метод холодной регенерации (ресайклинга) асфальтобетонного покрытия», — отмечается в пресс-центре правительства региона.

Всего за три года по заключённым контрактам планируется отремонтировать 802 км автодорог, из них более 230 км должны быть отремонтированы в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новгородской области за шесть лет запланировали отремонтировать в общей сложности более 2200 км дорог региона. Финансирование из федерального и областного бюджетов составит более 21 млрд рублей.

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