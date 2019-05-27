Компания Fiat Chrysler ведет переговоры о возможном слиянии с Renault

Рим, , 13:21 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler ведет переговоры с Renault Group о возможном слиянии. Об этом 27 мая говорится в сообщении Fiat Chrysler.

Согласно предложению Fiat Chrysler, каждый участник сделки получит 50%-ную долю в новом предприятии. По прогнозам, продажи составят 8,7 млн. автомобилей в год.

Таким образом, в результате объединения новый участник рынка станет третьим по величине производителем в мире. Переговоры начались 26 мая. Как сообщил генеральный директор Fiat Chrysler Майк Менли, создание новой компании может занять более года.

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