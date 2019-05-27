Понедельник, 27 Мая 2019 года
14:38:14 МСК

Рамадан помог пакистанской рупии укрепить позиции

Экономика

Работники, возвращающиеся из-за границы, поспособствовали удешевлению доллара на валютном рынке

Рамадан помог пакистанской рупии укрепить позиции
Пакистанская рупия

Исламабад, 27 мая 2019, 14:32 — REGNUM  На валютных биржах Пакистана наблюдается укрепление национальной валюты, рупии. По мнению экспертов, это происходит благодаря священному месяцу Рамадан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в священный для мусульман месяц Рамадан объемы денежных переводов из-за границы возросли на 10%, что незамедлительно сказалось на стоимости доллара на валютном рынке страны. Кроме того, чтобы отметить праздник разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) с семьей в Пакистан возвращаются многие сезонные работники из-за границы, что также влияет на стоимость иностранной валюты.

В результате, за несколько дней доллар на пакистанских валютных рынках потерял 4 рупии (2 рубля) и теперь стоит 150,5 рупий. Ранее опасения трейдеров и банков вызывало дальнейшее снижение курса рупии из-за заключения трехлетней кредитной программы с Международным Валютным Фондом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить