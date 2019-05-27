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Мигранты из Марокко выслали на родину $6,5 млрд в 2018 г

Экономика

Этот показатель составляет 20% от суммы всех зарубежных переводов

Рабат, 27 мая 2019, 14:20 — REGNUM  Отдел валютных операций Центрального банка Марокко опубликовал отчет, согласно которому граждане страны, проживающие в государствах Персидского залива, в 2018 году отправили на родину свыше 1,2 млрд долларов. Данные средства составляют порядка 20% от всей суммы поступлений марокканских экспатриантов из-за рубежа. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Согласно статистическим данным, в 2018 году марокканцы, проживающие за пределами королевства, перевели в Марокко в общей сложности порядка 6,5 млрд долларов. Эта сумма несколько выше показателя в 6 млрд долларов, зафиксированного в 2017 году.

Большая часть денежных средств, отправленных в Марокко из-за рубежа, поступила из Франции (35,5%), затем следуют Италия (9,4%) и Испания (8,6%). Что касается региона Персидского залива, то самые крупные переводы совершили марокканские экспатрианты из Саудовской Аравии (7,1%) и ОАЭ (6,5%).

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Зарубежная хроника
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