Мигранты из Марокко выслали на родину $6,5 млрд в 2018 г

Рабат, , 14:20 — REGNUM Отдел валютных операций Центрального банка Марокко опубликовал отчет, согласно которому граждане страны, проживающие в государствах Персидского залива, в 2018 году отправили на родину свыше 1,2 млрд долларов. Данные средства составляют порядка 20% от всей суммы поступлений марокканских экспатриантов из-за рубежа. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Согласно статистическим данным, в 2018 году марокканцы, проживающие за пределами королевства, перевели в Марокко в общей сложности порядка 6,5 млрд долларов. Эта сумма несколько выше показателя в 6 млрд долларов, зафиксированного в 2017 году.

Большая часть денежных средств, отправленных в Марокко из-за рубежа, поступила из Франции (35,5%), затем следуют Италия (9,4%) и Испания (8,6%). Что касается региона Персидского залива, то самые крупные переводы совершили марокканские экспатрианты из Саудовской Аравии (7,1%) и ОАЭ (6,5%).