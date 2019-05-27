На борьбу с борщевиком в Ленобласти выделят 35 млн рублей

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В 35 млн рублей обойдется борьба с борщевиком в Ленинградской области в 2019 году. На эти деньги будет субсидировано до 70%, проводимых хозяевами территорий и сельхозугодий против этого опасного растения.

Уничтожение борщевика в текущем году предстоит провести на площади 6,8 тыс. га. На «войну с борщевиком» записалось 72 поселения, 34 сельхозпредприятия.

«Для получения субсидий муниципальным образованиям и сельхозпредприятиям необходимо обратится в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области», — сообщили 27 мая в пресс-службе областного правительства.

Там отмечают, что Ленинградская область ввела в оборот около 28 тыс. га земель, освобождённых от борщевика за предыдущие восемь лет.

Регион стал первым субъектом Федерации, который разработал и внедрил в 2011 году комплексную программу борьбы с борщевиком. С 2015 года, после того, как это растение было внесено в разряд сорняков, в отношении собственников, не ведущих борьбу с борщевиком на своих территориях, применяются меры административного воздействия.

Нарушение требований по удалению борщевика влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц — от 5000 рублей до 20 000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 рублей до 50 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2014 году Министерством сельского хозяйства РФ борщевик Сосновского, заполонивший с 1990-х годов незасеянные поля Центральной и Северо-Западной части России, исключен из списка сельскохозяйственных культур.

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