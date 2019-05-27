Объемы несырьевой торговли КНР и Ирана значительно сократились в 2019 году

Тегеран, , 14:46 — REGNUM 25 мая таможенные службы КНР сообщили о том, что за прошедшие четыре месяца 2019 года объем ирано-китайской несырьевой торговли сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Стоимость суммарного иранского несырьевого экспорта в Китай и китайского в Иран с января по апрель 2019 года составила 8,8 млрд долларов. В прошлом году данная цифра равнялась 13 млрд долларов. При этом в 2019 году стоимость иранских поставок в Китай составила 6 млрд долларов, а из КНР в ИРИ 2,8 млрд. По сравнению с 2018 годом цифры уменьшились на 20% и 49% соответственно.

Китай является одним из основных покупателей иранской продукции. Наряду с КНР главными внешнеторговыми партнерами Ирана являются Ирак, ОАЭ и Афганистан.