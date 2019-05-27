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Компания Tempoline запускает услугу по фулфилменту в России

Экономика

Эксперты полагают, что рынок российского фулфилмента будет только развиваться

Компания Tempoline запускает услугу по фулфилменту в России
Интернет-магазин

Екатеринбург, 27 мая 2019, 13:01 — REGNUM  Провайдер услуг фулфилмента (логистического решения для интернет-магазинов по хранению товаров, а также сборке, упаковке и доставке заказов), компания Tempoline запускает франшизу на территории России. Первым шагом в развитии логистической сети станет Екатеринбург. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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Приобрести разрешение на использование программы провайдера Tempoline по логистике может интернет-магазин или производство при условии наличия своего собственного склада. Как отметили в компании, франшиза позволит начать собственный бизнес либо увеличить действующий с минимальными затратами сил, времени и ресурса.

Клиентам предоставляется возможность полностью снять с себя операционную нагрузку и работать из любой точки мира, при этом контролировать все процессы.

Добавим, что в 2018 году рынок российского фулфилмента оценивался в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. 2019 год, по ожиданиям экспертов, будет периодом стремительного развития в этом секторе.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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