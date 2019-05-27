Алтайский край изменил территориальную схему по обращению с ТБО

Барнаул, , 13:04 — REGNUM Власти Алтайского края актуализировали проект территориальной схемы в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный министром природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимиром Попрядухиным.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, с 1 января 2019 года почти все регионы России перешли на новую схему обращения с твёрдыми отходами и определились с едиными тарифами. Однако в процессе работы по той схеме возникли проблемы.

«Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами проходила в несколько этапов. С начала 2019 года проект дважды выносили на общественное обсуждение. В ведомства поступали предложения от заинтересованных лиц — администраций городов и районов, профильных коммерческих организаций, региональных операторов», — пояснили чиновники.

Вместе с тем, судя по словам руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора. К тому же, генеральный директор «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл заявил, что причиной низкой платёжной дисциплины является неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает мусорную реформу.

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