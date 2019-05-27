Инфраструктура Украины: Персональный ад — бесконечная езда по нашим дорогам

Киев, , 12:58 — REGNUM На Украине в ближайшее время собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров.

Об этом заявила вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства.

Представитель Киева отметила, что на строительство этих инфраструктурных объектов необходимо 13 млрд евро инвестиций и Украина очень рассчитывает на поддержку ЕС.

Также она отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства, в том числе стран Восточного партнерства, является реализация проектов в рамках Трансъевропейской транспортной сети TEN-T (Trans-European Transport Network TEN-T).

Вместе с тем сегодня, 27 мая, экономист Алексей Кущ информирует общественность о состоянии трассы Киев-Чернигов. По его словам, покрытие в пределах Киевской области напоминает танкодром после тактических занятий.

«Вспоминается Гройсман и 95% отремонтированных дорог… Ну почему все время попадаются оставшиеся 5%?. На трассе гордо нависает борд с предвыборным слоганом: «головне, не втратити країну», а водители думают о более приземленном: «головне, не втратити колесо». За пять лет страну и базовую инфраструктуру довели до полной амортизации. Все эти «бонзы», рулящие страной, заслуживают на «шелковый шнурок». Все. И их персональный ад — бесконечная езда по нашим дорогам без амортизаторов», — возмущается эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая Владимир Зеленский заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы через пять лет его каденции украинцы «в кайф» ездили «по нормальным зеркальным дорогам». До этого, в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко, Зеленский заявил, что сейчас на Украине дорог нет в принципе.