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«Эскроу-реформа»: квартиры в новостройках Урала могут подорожать на 6-7%

Экономика

Хотя есть и альтернативный прогноз

«Эскроу-реформа»: квартиры в новостройках Урала могут подорожать на 6-7%
Стройка

Екатеринбург, 27 мая 2019, 13:26 — REGNUM  Переход на эскроу-счета, использование которых при строительстве жилья с 1 июля 2019 года станет обязательным для застройщиков, привлекающих средства дольщиков, может увеличить стоимость квартир на 6−7%. Об этом заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При переходе на эскроу-счета банк берёт у застройщика процент за обслуживание, который будет варьироваться в зависимости от скорости наполнения счёта деньгами покупателей и ряда других показателей.

«Предположительно, стоимость такого обслуживания банком будет составлять 6−7%. Это 6−7% к той цене, которая сформировалась без участия банка», — сказал чиновник.

Однако присутствовавший на пресс-конференции глава уральского управления ЦБ РФ Рустэм Марданов дополнил министра. По мнению банкира, 6−7% — это «предельный вариант удорожания». Переход на эскроу-счета позволит «сильно ужать весь срок строительства», что должно сказаться на стоимости.

«Мы думаем, что это будет скорее воздействовать в сторону удешевления», — считает Марданов.

Напомним, уже с 1 июля 2019 года в России обяжут застройщиков работать по новой схеме. Компания должна завести эскроу-счёт в банке, на который и будут поступать деньги покупателей жилья. Этими средствами можно будет воспользоваться только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на строительство.

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