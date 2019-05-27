Митруд предлагает поощрять чиновников рублём за наставничество

Москва, , 12:40 — REGNUM Российским чиновникам дадут возможность увеличить свои доходы. Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающего введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.

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Планируется, что размер доплаты за наставничество будет составлять 30% от оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы. Например, размер оклада заместителя начальника отдела федерального министерства составляет 6471 рубль, то есть максимальная доплата за осуществление наставничества предполагается в размере 1941 рубль в месяц.

Помимо материального поощрения предложение федерального ведомства предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.

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В Минтруда отметили, что один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков. При этом, как заверили в ведомстве, дополнительных расходов федерального бюджета в связи с принятием проекта постановления не потребуется, сообщают «Известия». Проект документа уже направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Добавим, что на сегодняшний день денежное содержание государственного служащего не ограничивается только должностным окладом, но включает надбавки за квалификационный разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премий по результатам работы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя месячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти России в 2018 года составила 126 600 рублей. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году.

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