Производство в сфере ИКТ в Южной Корее достигло рекордного уровня

Сеул, , 16:04 — REGNUM По итогам 2018 года в Южной Корее производство в сфере информационно-коммуникационных технологий достигло рекордного уровня. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства науки и ИКТ.

В прошлом году производство в данной сфере выросло на 5,4% и достигло 418,6 миллиардов долларов. Причинами такого динамичного роста стало повышение спроса за рубежом на полупроводники, электронику и смежные группы товаров. Рост наблюдается уже на протяжении двух лет подряд, а в 2015—2016 производство снижалось.

Впрочем, эксперты обращают внимание и на негативную статистику: так, производство дисплеев снизилось на 5,4%, а мобильных телефонов — на 1,9%. Также ожидается, что в 2019 году произойдёт сокращение мирового спроса на полупроводники, о чем уже свидетельствуют итоги первого квартала. В связи с этим, по итогам года статистка по производству в сфере ИКТ может оказаться негативной.