«На 19% больше газа, чем в прошлом году»: Украина усиленно готовится к зиме

Киев, , 12:30 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) Украины в настоящий момент составляют 10,996 млрд кубометров.

Соответствующую статистику обнародовал оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Согласно данным источника, с момента завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) запасы газа на Украине увеличились на 25,6%, или на 2,24 млн кубометров.

Также в компании-операторе подчеркивают, что запасы газа в ПХГ Украины на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 36%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в очередной раз заявил, что для нормального прохождения следующего отопительного сезонаУкраине нужно накопить 20 млрд кубометров газа, что существенно больше, чем запасалось в последние годы. Для этого «Нафтогаз Украины» должен найти дополнительно 1 млрд долларов финансирования, подчеркнул чиновник. Коболев сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках — это выпуск евробондов.

21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский и главаНАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсудили вопросы «национальной и энергетической безопасности».

Согласно официальной информации, на встрече говорили о сотрудничестве Украины и США в энергетической сфере, в частности добыче газа, сохранении транзитного потенциала Украины. Особое внимание уделили подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах.