Иностранный инвестор пожаловался на «нереальные» условия бизнеса в России

Москва, , 12:25 — REGNUM Несмотря на ряд положительных аспектов для ведения бизнеса, заниматься предпринимательством в России сложно. Об этом заявил инвестор, управляющий партнёр инвестиционного холдинга RedStone Capitel Кэмпбелл Бетвейт 27 мая на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для инвестора Россия — это чёрный ящик», — сказал предприниматель.

Есть характерные только для РФ особенности, например, решать проблемы «по понятиям», посетовал Бетвейт. В таких условиях иностранцам вести дела сложно. К проблемам добавляется ещё и бюрократия.

«Есть широкий спектр разных государственных требований. В России нереальные бумажные требования. В других странах я использую паспорт только когда еду за границу. Тут нужно очень много справок и бумажек. Ещё аспект — законодательный, третий — регулирующие органы, это налоговая и другие. Мы говорим про иностранных инвесторов: если за рубежом я могу использовать одного бухгалтера для четырёх бизнесов, то здесь нужно четыре бухгалтера для одного бизнеса», — отметил инвестор.

Впрочем, по мнению иностранца, у работы в России есть и положительные стороны, например, механизм упрощённой системы налоговой отчетности.