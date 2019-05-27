В Уссурийске прошёл российско-японский форум о биологизации земледелия

Уссурийск, Приморский край, , 12:21 — REGNUM Четвёртый российско-японский форум «Биологизация земледелия: важность, перспективы и реальные возможности» прошёл на площадке Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке Университета Чиба (Япония). Об этом сообщила пресс-служба российского вуза.

В ходе пленарного заседания форума участники обсудили перспективы органического земледелия в России, направления селекции культур, укрепление позиций на международном рынке продовольствия. Затем работа экспертов проходила по секциям, посвящённым производству экологически чистых продуктов, плодородию почв, лесоводству.

Выступающие отметили, что основы органического земледелия в России оформлены в виде федерального закона №280-ФЗ, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

В свою очередь представители предприятий-товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции отметили, что вопросы, поднятые организаторами и приглашенными докладчиками, имеют огромную важность и актуальность, а подготовка к активному использованию технологий органического земледелия станет не простым, но необходимым шагом в их производственном процессе.

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