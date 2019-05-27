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В ЕБРР посоветовали Украине отложить введение рынка электроэнергии

Экономика

Нет необходимой инфраструктуры

Киев, 27 мая 2019, 12:21 — REGNUM  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призвал Украину прислушаться к рекомендациям иностранных партнёров и отсрочить запуск открытого оптового рынка электроэнергии. Об этом заявил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подготовка к его имплементации пока не закончена, в частности, отсутствует необходимая для его успешного функционирования детальная регуляторная и техническая инфраструктура», — рассказал он.

Запуск рынка с 1 июля может привести к нарушению его функционирования, что противоречит интересам потребителей и участников рынка.

«ЕБРР, безусловно, готов оказать всяческую помощь с целью сокращения данной задержки до минимума, чтобы украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка», — добавил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца 2019 года Украина нарастила экспорт электроэнергии на 21%, заработав на нём $132,29 млн.

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Электроэнергетика
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