В Северной Осетии проверят автозаправки на фальсификат

Владикавказ, , 11:54 — REGNUM В Северной Осетии необходимо создать аккредитованную лабораторию для выявления фальсифицированной продукции, которой торгуют на автозаправках. Об этом заявил в ходе заседания правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции председатель правительства Таймураз Тускаев.

«Нелегальные продавцы реализуют топливо по демпинговым ценам и не платят налогов. А именно из акцизов на топливо формируется дорожный фонд», — цитирует премьер-министра Gradus Pro.

По словам Тускаева, в 2018 году против продавцов контрафактного топлива возбудили девять уголовных дел. В настоящее время в республике работают 140 заправочных станций, а точных данных о том, сколько предпринимателей в республике занимаются переработкой и продажей топлива и горюче-смазочных материалов нет, подчеркнул глава правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии неоднократно выявлялись факты продажи поддельного топлива. Так, в 2016 году в результате оперативно-профилактической операции «Нефть» всего за 10 дней было изъято 200 тысяч литров контрафактного топлива и составлено 26 протоколов за незаконное предпринимательство.

В республике неоднократно задерживались автомашины, которые кустарным способом переоборудованы под продажу бензина и торгуют прямо «с колес».