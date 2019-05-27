«Всё превратить в тыкву»: эксперт рассказал о способности правительства РФ

Москва, , 11:47 — REGNUM Даже положительные начинания правительства РФ нередко разочаровывают своим результатом. Об этом заявил консультант по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) и дерегулированию, автор экспертного телеграм-канала «Комиссия по регуляторике» Даниил Цыганков на состоявшемся 27 мая Московском предпринимательском форуме.

«У нашего правительства есть способность всё хорошее превращать к полуночи в тыкву. У нас легко открыть бизнес. Но у нас тяжело вести бизнес. Если взять рейтинг Всемирного банка по качеству регуляторов, то Россия болтается в нижней трети этого рейтинга», — отметил Цыганков.

Также эксперт призвал предпринимателей к объединению и консолидации с целью лоббирования собственных интересов.

«Я бы привёл несколько примеров: это событие вокруг сквера в Екатеринбурге и протест против мусорного полигона в Архангельской области. Казалось бы, что нам эти примеры? Это примеры того, когда люди способны к коллективным действиям и власть их слышит. Вот выборы в Мосгордуму — поддержите тех кандидатов, которые выступают за дерегулирование. Не важно, коммунист он, беспартийный или либертарианец», — обратился к слушателям Цыганков.