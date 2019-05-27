Понедельник, 27 Мая 2019 года
12:04:15 МСК

Взаимодействие банки — бизнес либерализуется: глава управления ЦБ по Уралу

Экономика

«Острая ситуация была в прошлом году»

Екатеринбург, 27 мая 2019, 11:52 — REGNUM  В России постепенно либерализуется режим взаимодействия между банковскими структурами и представителями бизнеса, несмотря на жалобы на излишнюю подозрительность банков в вопросе блокировок счетов. Об этом заявил глава уральского управления ЦБ РФ Рустэм Марданов корреспонденту ИА REGNUM на вопрос о том, следует ли либерализовать взаимоотношения между банками и бизнесом в связи с просьбами предпринимателей.

«Это уже происходит, на самом деле. Каждый раз бизнес-сообщество высказывает проблемные вопросы, по каким причинам предпринимателям отказывают в открытии счетов. Они рассматриваются, вносятся изменения в рекомендации для банков по рассмотрению, и они пересматриваются», — ответил банкир.

Ситуация заметно облегчилась по сравнению с 2018 годом, считает руководитель.

«Острая ситуация была, скорее, в прошлом году. Сейчас же с каждым днём взаимодействие проходит всё проще и проще», — сказал глава управления.

Напомним, ранее свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх заявляла, что предприниматели региона жалуются на частые отказы в осуществлении банковских операций. Бизнес подозревают в легализации или неизвестном происхождении денег,

Читайте ранее в этом сюжете: Путину передали четыре пожелания от уральского бизнеса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить