Взаимодействие банки — бизнес либерализуется: глава управления ЦБ по Уралу

Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В России постепенно либерализуется режим взаимодействия между банковскими структурами и представителями бизнеса, несмотря на жалобы на излишнюю подозрительность банков в вопросе блокировок счетов. Об этом заявил глава уральского управления ЦБ РФ Рустэм Марданов корреспонденту ИА REGNUM на вопрос о том, следует ли либерализовать взаимоотношения между банками и бизнесом в связи с просьбами предпринимателей.

«Это уже происходит, на самом деле. Каждый раз бизнес-сообщество высказывает проблемные вопросы, по каким причинам предпринимателям отказывают в открытии счетов. Они рассматриваются, вносятся изменения в рекомендации для банков по рассмотрению, и они пересматриваются», — ответил банкир.

Ситуация заметно облегчилась по сравнению с 2018 годом, считает руководитель.

«Острая ситуация была, скорее, в прошлом году. Сейчас же с каждым днём взаимодействие проходит всё проще и проще», — сказал глава управления.

Напомним, ранее свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх заявляла, что предприниматели региона жалуются на частые отказы в осуществлении банковских операций. Бизнес подозревают в легализации или неизвестном происхождении денег,

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