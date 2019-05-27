Сопровождение мероприятий думы Колымы обойдётся бюджету в 1,3 млн рублей

Якутск, , 11:44 — REGNUM Магаданская областная дума объявила электронный аукцион по выбору компании, которая окажет ей услуги подготовки, организации и сопровождения официальных мероприятий в 2019 году. Исполнителю контракта готовы заплатить 1,3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В списке требований к компании, которая станет победителем аукциона — трансопртные услуги, организация экскурсий, проведение заседания и обеспечение его участников раздаточным материалом. Помимо этого исполнитель контракта должен будет провести торжественное мероприятие на 300 человек, сопровождаться оно будет организацией чайного стола. Угощать за бюджетные деньги будут канапе и пирожками с разными начинками, печеньем, шоколадными конфетами и вафлями. В обязанности подрядчика также входит оформление зала для проведения мероприятий и подготовка раздаточных материалов — ручек, блокнотов, бейдежей, папок и CD-дисков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Магаданская областная дума объявляла закупку услуг по освещению своей деятельности. На эти цели готовы были потратить 5,9 млн рублей. Ещё 900 тыс. рублей было приготовлено на покупку живых цветов, а 600 тыс. — на сувениры.