В Южной Корее представили коллекционную медаль в преддверии ЧМ в Париже

Сеул, , 11:40 — REGNUM В Южной Корее представили новую коллекционную медаль, созданную в преддверии чемпионата мира (ЧМ) по футболу среди женщин, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской корпорации по чеканке монет и защищенной печати (KOMSCO).

По их словам, новую медаль представили сегодня, 27 мая, в посольстве Франции, расположенном в районе Хап-дон города Сеула, на которой присутствовали глава KOMSCO Чо Ён Ман и посол Франции в Южной Кореи Фабье Пенон.

Известно, что на лицевой стороне медали будет изображен представитель женской футбольной команды и эмблема чемпионата, а с обратной стороны — изображение официального мяча ЧМ и облик спортсменок.

Коллекционная медаль весом 31,3 г будет выпущена ограниченным тиражом (1300 шт) в двух вариантах: из серебра и из золота. Стоимость золотого изделия составит 2,97 млн вон (~$2 510), серебряного — 143 тыс. вон (~$121).

Читайте ранее в этом сюжете: Shinsegae Group станет партнером женской сборной по футболу Южной Кореи