«Интересанты есть»: Сбербанк может продать Антипинский НПЗ

Тюмень, , 11:34 — REGNUM Сбербанк заявил об интересантах приобретения Антипинского НПЗ (Тюмень). Об этом заявил журналистам Герман Греф на брифинге.

«Если будем продавать, то только тем компаниям, которые имеют большой опыт в ведении этого бизнеса. Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурированные сделки», — передаёт слова Германа Грефа Reuters.

Ранее, 23 мая, Сбербанк принял решение о досрочном взыскании задолженности АО «Антипинский НПЗ» и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение.

«Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay», — говорится в официальном пресс-релизе Сбербанка.

Также в банке сообщают, что до конца июня 2019 года планируется утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении АО «Антипинский НПЗ».

Как уже информировало ИА REGNUM, Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области иск о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Заявление о банкротстве зарегистрировано 20 мая 2019 года. Общая сумма долгов предприятия составляет 346,4 млрд рублей.

В конце апреля АО «Антипинский НПЗ» (далее АНПЗ) заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом. Дочерняя структура Сбербанка ООО «СБК», «Абсолют банк» и «Московский кредитный банк» известили через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать банкротом АНПЗ.

Тем временем по иску трейдингового подразделения Внешторгбанка — VTB Commodities trading — Высокий суд Англии и Уэльса заморозил активы АНПЗ на сумму 225 миллионов евро по всему миру в связи с непоставкой ответчиком предоплаченных нефтепродуктов по договорам, заключенным в 2018—2019 годах. Кроме того, в Лондоне было удовлетворено требование VTB Commodities trading наложить арест на имущество и нефтепродукты АНПЗ.

Что касается потенциальных покупателей АНПЗ, то компания ООО «Сибнефтегазпереработка» (Санкт-Петербург) заявила 17 мая о готовности приобрести тюменское нефтеперерабатывающее предприятие вместе с Оренбургскими нефтегазовыми месторождениями и долгами.

Также по сведениям некоторых СМИ, Сбербанк ведёт переговоры о продаже Антипинского НПЗ (АНПЗ) с азербайджанской фирмой Socar, с которой намеревается создать совместное предприятие. Сделка должна совершиться до 1 июля 2019 года. Не исключено, что процесс банкротства АНПЗ при этом продолжится.

Если сделка с азербайджанской компанией не состоится, Сбербанк может рассмотреть передачу Антипинского НПЗ промышленной финансовой группе «Сафмар», сообщает «Коммерсант».

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