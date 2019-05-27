Украина Зеленского ждет от Запада помощи в «десятки миллиардов» долларов

Киев, , 11:37 — REGNUM Западные партнеры должны поддержать Украину в нынешней ситуации, потому что у страны сейчас есть «финансовая необходимость».

Об этом заявил в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном сегодня, 27 мая, экс-министр экономики и один из ключевых членов команды Зеленского Александр Данилюк.

«Например, только деньги на инфраструктуру, мы говорим о миллиардах долларов, десятках миллиардов… Вот почему мы говорим о модернизации инфраструктуры. И поэтому нам нужна финансовая помощь. Но надо изначально понимать, чего мы хотим, и получать финансовую поддержку от того, где мы сами не можем справиться. Это важно», — заявил Данилюк.

По его словам, новые власти Украины однозначно продолжат сотрудничество с МВФ, с Мировым банком и с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на изменения», — уточнил Данилюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее и представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус отмечал, что Украина не намерена отказываться от сотрудничества с МВФ и другими кредиторами страны, и в настоящий момент стороны обсуждают ряд важных моментов.

«Никто не заявлял о разрыве сотрудничества и невыполнении каких-то пунктов меморандума. Я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться, исходя из наших интересов», — подчеркнул представитель президента Зеленского.

23 мая представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что как только на Украине будет сформировано новое правительство после досрочных парламентских выборов, Фонд возобновит обсуждение относительно сотрудничества.

21 мая в Киев с двухнедельной рабочей программой прибыла очередная миссия фонда.