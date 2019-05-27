«Нет ни одной стройки без нарушений», — глава крымского стройнадзора

Симферополь, , 11:05 — REGNUM В Крыму нет ни одной стройки, которая бы выполнялась без нарушений. Об этом 27 мая заявил журналистам глава республиканской службы государственного строительного надзора Дмитрий Буравлев.

«У нас нет ни одной стройки без нарушений. Есть человеческий фактор, есть фактор поставщика, который не всегда поставляет качественный продукт, при этом выдавая на него сертификат качества», — пояснил Буравлев.

Однако, по его словам, большинство нарушений вполне можно устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты крымского стройнадзора обнаружили ряд отклонений от проектной документации при строительстве нового здания государственного центра детского театрального искусства в Симферополе, стоимость которого составляет около миллиарда рублей.

«Несоответствие морозостойкости бетона, некоторые недочёты в технологии кирпичной кладки. Также обнаружены несколько эстетических недостатков: не везде арки выполнены по кругу, условно говоря, с соблюдением геометрии», — отметил специалист.

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