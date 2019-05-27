Алтайские предприниматели стали платить больше налогов

Барнаул, , 11:01 — REGNUM Управление федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю обнародовало объём поступлений во все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды субъектами предпринимательства края в 2018 году. Всего за этот период было уплачено 40,7 млрд рублей. Таким образом, предпринимательство в Алтайском крае теперь обеспечивает треть налоговых поступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Там же отметили, что улучшению ситуации способствовала системная работа по совершенствованию налоговых режимов в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, ряд преференций в налоговом законодательстве адресованы субъектам бизнеса, которые работают в приоритетных для развития края направлениях деятельности. Эти меры сказались на том, что в общей сумме налоговых и обязательных поступлений доля малого и среднего бизнеса составила 30,7%, увеличившись в сравнении с итогами 2017 года на 2,5 процентных пункта.

Напомним, в первом квартале 2019 года поступления от алтайских предпринимателей увеличились на 8,7% и составили 1,2 млрд рублей. Наибольшие поступления налогов обеспечили субъекты предпринимательства, занятые в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле, в области операций с недвижимым имуществом.

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