Крымский театр кукол за миллиард рублей строят с нарушениями

Симферополь, , 10:53 — REGNUM При строительстве нового здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе, стоимость которого составляет около миллиарда рублей, специалисты обнаружили ряд отклонений от проектной документации. Об этом 27 мая журналистам сообщил глава республиканской службы государственного строительного надзора Дмитрий Буравлев.

«Несоответствие морозостойкости бетона, некоторые недочёты в технологии кирпичной кладки. Также обнаружены несколько эстетических недостатков: не везде арки выполнены по кругу, условно говоря, с соблюдением геометрии», — отметил специалист.

По его словам, застройщику будет выдано предписание на устранение.

«Они с проектировщиком должны принять решение, каким образом устранить выявленные замечания», — добавил глава крымского Стройнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года конкурс на строительство нового пятиэтажного театра выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО «Меандр». Согласно проекту, который одобрила Главгосэкспертиза РФ, общая площадь здания составит 8,692 тыс. кв. м, площадь фундамента — более 1,5 тысячи кв. м, два зрительных зала рассчитаны на 300 и 100 посадочных мест. На подземном этаже должны оборудовать складские, производственные, ремонтные, репетиционные и технические помещения, гримуборные и бытовые комнаты для артистов, а также полумеханизированный паркинг, места в котором зрители смогут покупать вместе с билетами на спектакли. Финансируется масштабный проект за счёт федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Стоимость проекта — 930 млн рублей, завершение строительства запланировано на декабрь 2019 года.

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