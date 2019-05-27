Названо число абонентов сети 5G в Южной Корее

Сеул, , 09:53 — REGNUM Количество абонентов сети 5G в Южной Корее превысило 500 тыс. человек. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, за 50 дней после начала предоставления услуги, общее количество абонентов составило 500 тыс. человек, то есть ежедневно к данной услуги присоединяется около 10 тыс. человек. По предварительным данным, в июне 2019 года количество абонентов сети 5G достигнет 1 млн человек.

Известно, официальный старт продаж услуг сети 5G начался 5 мая, спустя четыре дня количество абонентов составило 100 тыс. человек, а к началу мая месяца — 400 тыс. человек, на сегодняшний день — около 600 тыс. человек.

По прогнозам представителей данной индустрии, если в июне 2019 года на рынке появится телефон Samsung Galaxy Folder, то 1 млн абонентов сети 5G будет достигнут за три месяца после старта продаж услуг.

Известно, что количество абонентов сети 4G LTE, которая была запущена в стране 1 июля 2011 года, достигло 1 млн человек спустя пять месяцев после запуска.