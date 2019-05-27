Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из США

Пекин, , 09:33 — REGNUM Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

Отмечается, что в ходе расследования выяснилось, что в Китай ввозили фенол по бросовым ценам, в результате соответствующей области экономики был нанесен значительный ущерб.

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Сейчас компаниям, занимающимся поставками фенола на рынок Китая, необходимо выплачивать таможенные депозиты от 11,9% до 129,6%. Соответствующие меры также приняты в отношении указанной продукции из Южной Кореи, Таиланда и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая США ввели новый пошлинный тариф в 25% на товары из Китая. В общей сложности пошлины на китайскую продукцию выросли на $200 млрд. В свою очередь китайские власти потребовали от Соединенных Штатов отменить «неправильные решения» для возобновления торговых переговоров.

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