Около 3,5 трлн рублей инвестиций привлекут в Новую Москву

Москва, , 09:29 — REGNUM В развитие Новой Москвы планируется привлечь порядка 3,5 трлн рублей инвестиций. В основном средства пойдут на строительство недвижимости, сообщили в Стройкомплеске

К середине лета 2019 года инвестиции в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) достигнут 1 трлн рублей., а к 2035 году — 7 трлн рублей.

План развития ТиНАО предусматриват 20 млн кв. метров жилья и 35 млн кв. метров другой недвижимости.

С момента присоединения к Москве новых территорий возведено более 15 млн кв. метром недвижимости. В 2019—2021 гг. планируется построить более 8 млн кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года в развитие Новой Москвы вложено около 750 млрд рублей. Планируется, что к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек. В ТиНАО будет создано 1 млн рабочих мест, построено 700 км дорог и более 50 км линий метро.

Подробнее: В развитие Новой Москвы вложат порядка 7 трлн рублей