Система менеджмента Горно-химического комбината прошла аудиторскую проверку

Железногорск, Красноярский край, , 09:11 — REGNUM Группа аудиторов ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (Санкт-Петербург) провела ежегодную инспекционную проверку интегрированной системы менеджмента качества и экологии Горно-химического комбината, сообщает 27 мая пресс-служба предприятия.

«Аудиторы проверили ведение технологических операций, постановку и достижение целей в области качества и экологии, порядок проведения внутренних аудитов», — говорится в сообщении.

Также на предприятии был проведен анализ системы менеджмента со стороны руководства, готовность к возможным аварийным ситуациям, работу с жалобами и претензиями, взаимодействие с подрядными организациями, проанализировали мероприятия, направленные на улучшение. Кроме того, были оценены изменения, произошедшие по сравнению с 2018 годом.

По итогам аудита система менеджмента признана соответствующей международным требованиям.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, структура госкорпорации «Росатом». Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. Комбинат является ключевым предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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