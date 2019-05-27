Понедельник, 27 Мая 2019 года
09:11:35 МСК

Система менеджмента Горно-химического комбината прошла аудиторскую проверку

Экономика

Она признана соответствующей международным требованиям

Железногорск, Красноярский край, 27 мая 2019, 09:11 — REGNUM  Группа аудиторов ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (Санкт-Петербург) провела ежегодную инспекционную проверку интегрированной системы менеджмента качества и экологии Горно-химического комбината, сообщает 27 мая пресс-служба предприятия.

«Аудиторы проверили ведение технологических операций, постановку и достижение целей в области качества и экологии, порядок проведения внутренних аудитов», — говорится в сообщении.

Также на предприятии был проведен анализ системы менеджмента со стороны руководства, готовность к возможным аварийным ситуациям, работу с жалобами и претензиями, взаимодействие с подрядными организациями, проанализировали мероприятия, направленные на улучшение. Кроме того, были оценены изменения, произошедшие по сравнению с 2018 годом.

По итогам аудита система менеджмента признана соответствующей международным требованиям.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, структура госкорпорации «Росатом». Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. Комбинат является ключевым предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

Читайте также: Учёные ГХК повысят безопасность переработки отработавшего ядерного топлива

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить