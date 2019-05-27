Финансист из США оценил манёвр Москвы по отказу от доллара в пользу золота

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Стремление России снизить зависимость своей финансовой системы от американского доллара является правильным решением. Об этом заявил генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф.

Американский финансист пояснил, что стоимость доллара США снижается, а его роль как резервной валюты в ближайшее время будет поставлена под сомнение. Так, если раньше объём национальной валюты Соединённых Штатов в золотовалютных резервах доходил до уровня 46%, то на сегодня этот показатель составляет всего 22%. На место доллару пришло золото, чья доля в резервах страны за последние десять лет выросла до 19% против 2%.

«Я думаю, что Россия или другие центральные банки признают, что им необходимо увеличить свои золотые резервы из-за надвигающегося долларового кризиса», — приводит RT слова американского финансиста.

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«После того как США вывели мировую экономику из золотого стандарта, финансовая система была переведена на долларовый стандарт. Это было прекрасно, когда доллар был обеспечен золотом, но теперь доллар ничем не обеспечен», — сказал Питер Шифф.

По мнению финансиста, вера людей в надёжность доллара постепенно угасает. Поэтому ставка Москвы на золото заслуживает внимания.

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Есть логика: зачем Россия интенсивно закупает золото

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, золотовалютные резервы России по состоянию на 1 апреля 2019 года достигли показателя $487,8 млрд — впервые за пять лет. По данным британского таблоида Daily Express, в первом квартале 2019 года Россия увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонны, это на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Как отметил глава отдела брокерской компании BullionVault Адриан Эш, это является «плохим знаком» для мира. Он отметил, что Россия закупает золото и уменьшает вложения в ценные бумаги США, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Таким образом, Москва пытается защититься от возможного кризиса мировой экономики.

Напомним, ранее министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отметил, что Конгрессу США следует как можно скорее поднять потолок государственного долга страны, так как правительство США, как ожидается, исчерпает свои полномочия по заимствованию в конце лета. Он напомнил, что после 2 марта американское правительство не может, по закону, брать новые займы, а если работа в «чрезвычайном» режиме будет продолжаться, страну ждёт дефолт.