Илон Маск за год заработал более $2 млрд

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Генеральный директор американской Tesla Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в Соединенных Штатов, сообщает The New York Times.

По данным издания, по итогам 2018 года его вознаграждение за работу в компании составило $2,28 млрд. При этом его заработная плата составила всего $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании.

Среди лидеров с самым высокооплачиваемым доходом оказались в том числе глава Discovery Inc Дэвид Заслав — $129 млн, глава T-Mobile US Джон Леджер — $67 млн, президент The Walt Disney Роберт Айгер — $66 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, доход, с которым житель Соединенных Штатов может отнести себя к классу выше среднего и к богатым людям, сильно варьируется от штата. Так, во многих штатах для попадания в 5% богачей нужно зарабатывать в среднем от $300 тыс. в год. Дешевле всего быть богачом в Алабаме, для этого достаточно зарабатывать $170 тыс.

Читайте также: Большинство жителей США одобряет экономическую политику Трампа — опрос