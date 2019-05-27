Южнокорейские предприятия смогут выйти на рынок Вьетнама — СМИ

Сеул, , 08:59 — REGNUM Представители Federation of Middle Market Enerprise of Korea подписали соглашение с представителями вьетнамской государственной компанией Becamex. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей федерации.

По их словам, подписание соглашения по поддержке предприятий, выходящих на рынок Вьетнама, состоялось 24 мая.

Согласно подписанному документу, южнокорейские компании смогут получить преимущества, заключив соглашение или инвестировав средства в Becamex. Известно, что южнокорейские компании смотру получить бесплатный временный офис, административные услуги и проживание в гостиницах, принадлежащих компании, на льготных условиях.

Becamex — государственное предприятие Вьетнама, основанное в 1976 году и осуществляющее надзор за инвестициями, развитием новых городов и промышленных комплексов.