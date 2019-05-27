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«Экономлю на еде». В Екатеринбурге митинговали против подорожания проезда

Экономика

Сначала метро, потом — трамваи и троллейбусы?

Екатеринбург, 27 мая 2019, 08:50 — REGNUM  В Екатеринбурге провели митинг против повышения стоимости проезда. Протестующие выражали несогласие как с уже состоявшимся подорожанием проезда в метро, так и с ожидаемым — в троллейбусах и трамваях города, сообщается на странице общественного движения Freebus.

Митинг провели прямо у офиса ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Более полусотни человек — в большинстве своём студенты — выразили недовольство новой ценой билета в метро в 32 рубля. И несерьёзно заявлять, что повышение оправдано закупкой новых составов, посчитали на митинге.

«Почему автомобили для чиновников покупаются за бюджетные деньги, а вагоны просят оплатить нас?» — возмутился один из выступающих.

Митингующие выразили несогласие и с анонсированным поднятием цен на проезд в трамваях и троллейбусах. Кроме того, поднимался вопрос и частной компании «И-Сеть», которая осуществляет работу электронного проездного «ЕКарты» и берёт за это комиссию. По мнению одного из участников мероприятия, следует лишить «посредника» больших сумм.

Напомним, с 15 мая 2019 года в Екатеринбурге подняли проезд в метрополитене с 28 до 32 рублей. Подорожание объяснили «инвестиционной составляющей» — нужно закупать новые составы метро и ремонтировать старые, объяснили городские власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге подорожал проезд в метрополитене

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